New York: giornata depressa per American Express

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il famoso gruppo delle carte di credito
, che mostra un decremento del 2,94%.
La tendenza ad una settimana di American Express
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo del gruppo delle carte di credito
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 339,6 USD e primo supporto individuato a 328,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 350,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)