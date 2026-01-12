Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:11
25.811 +0,18%
Dow Jones 20:11
49.535 +0,06%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

American Express in discesa a New York

Ribasso per il famoso gruppo delle carte di credito, che tratta in perdita del 4,12% sui valori precedenti.
