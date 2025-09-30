Milano 16:27
42.631 +0,18%
Nasdaq 16:27
24.554 -0,23%
Dow Jones 16:27
46.307 -0,02%
Londra 16:27
9.338 +0,41%
Francoforte 16:27
23.779 +0,14%

New York: movimento negativo per Schlumberger

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per Schlumberger
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di servizi di ingegneria, esplorazione e produzione di petrolio e gas, che mostra un decremento del 2,36%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Schlumberger mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,06%, rispetto a -0,65% dell'indice del basket statunitense).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 34,62 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 34,03. L'equilibrata forza rialzista di Schlumberger è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 35,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```