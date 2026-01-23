SLB, quarto trimestre sopra le attese con spinta da asset ChampionX acquisiti

SLB

(Teleborsa) -, che prima si chiamava Schlumberger ed è il più grande fornitore al mondo di servizi per giacimenti petroliferi, ha comunicato che i, pari a 9,75 miliardi di dollari, sono aumentati del 9% su base sequenziale e del 5% su base annua. L'utile per azione, pari a 0,55 dollari, è aumentato del 10% su base sequenziale ed è diminuito del 29% su base annua. L', pari a 0,78 dollari (rispetto alla stima media degli analisti di 74 centesimi, secondo dati LSEG), è aumentato del 13% su base sequenziale ed è diminuito del 15% su base annua. L'utile netto attribuibile a SLB del quarto trimestre, pari a 824 milioni di dollari, è aumentato del 12% su base sequenziale ed è diminuito del 25% su base annua.SLB ha acquisito ChampionX nel terzo trimestre del 2025. I risultati del quarto trimestre 2025 riflettono un intero trimestre di attività delle, che hanno contribuito con 879 milioni di dollari di fatturato, 206 milioni di dollari di EBITDA rettificato e 155 milioni di dollari di utile operativo del segmento ante imposte. Escludendo l'impatto di questa acquisizione, il fatturato globale di SLB nel quarto trimestre 2025 è aumentato del 6% su base sequenziale e è diminuito del 4% su base annua.I ricavi dell', pari a 35,71 miliardi di dollari, sono diminuiti del 2% su base annua. L'utile per azione, pari a 2,35 dollari, è diminuito del 24% su base annua. L'utile per azione rettificato, pari a 2,93 dollari, è diminuito del 14%. L'utile netto annuo attribuibile a SLB, pari a 3,37 miliardi di dollari, è diminuito del 24% su base annua."I ricavi del quarto trimestre sono, riflettendo la stabilizzazione dell'attività upstream globale - ha commentato il- Abbiamo registrato una crescita dei ricavi sia in Nord America che nei mercati internazionali, ulteriormente supportata da un mese aggiuntivo di ricavi di ChampionX. Anche le solide vendite di prodotti e servizi digitali di fine anno in America Latina, Medio Oriente e Asia, Africa subsahariana e Nord America offshore hanno contribuito a questa performance"."Sebbene, con prezzi delle materie prime più bassi, incertezza geopolitica e un mercato petrolifero in eccesso di offerta, abbiamo continuato a rafforzare la resilienza del nostro portafoglio accelerando la nostra strategia - ha aggiunto - Ciò ha incluso una crescente attenzione alla produzione e al ripristino, una maggiore implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale e la rapida espansione della nostra attività di Data Center Solutions"."Per l'intero anno, la riduzione della spesa upstream ha comportato un modesto calo dei ricavi e del margine EBITDA rettificato - ha spiegato il CEO - Ciononostante, abbiamo registrato una, generando 6,5 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo e 4,1 miliardi di dollari di free cash flow, consentendoci di restituire 4 miliardi di dollari agli azionisti. L'aggiunta dell'attività di ChampionX e la crescita delle attività Digital e Data Center Solutions hanno compensato in gran parte il notevole calo dei ricavi in ??Arabia Saudita, Messico e nell'Africa subsahariana".