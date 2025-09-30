New York: Paychex si muove verso il basso

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che opera nel settore delle risorse umane
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,49% sui valori precedenti.
L'andamento di Paychex
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La situazione di medio periodo della società Usa attiva nella gestione delle paghe
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 123,5 USD. Supporto visto a quota 118. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 128,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)