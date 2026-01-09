Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:45
25.768 +1,02%
Dow Jones 19:45
49.526 +0,53%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

New York: rosso per General Motors

Migliori e peggiori, In breve
New York: rosso per General Motors
Si muove verso il basso l'azienda statunitense che produce autoveicoli, con una flessione del 3,10%.
Condividi
```