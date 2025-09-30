SILVER del 29/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,98%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'argento mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 47,96. Rischio di discesa fino a 44,94 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 50,98.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)