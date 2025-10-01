Milano 12:56
42.792 +0,15%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 12:56
9.421 +0,75%
Francoforte 12:56
23.997 +0,49%

Cambi: euro a 172,79 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Euro a 172,79 sullo yen alle 11:30.
