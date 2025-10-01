New York: scambi al rialzo per Merck

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società chimico-farmaceutica
, in guadagno del 3,21% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Merck
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 87,18 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 85,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 88,73.
