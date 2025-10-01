Milano 17:35
New York: scambi al rialzo per Merck

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società chimico-farmaceutica, in guadagno del 3,21% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Merck è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 87,18 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 85,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 88,73.

