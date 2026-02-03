Milano 16:44
46.309 +0,66%
Nasdaq 16:44
25.425 -1,22%
Dow Jones 16:44
49.398 -0,02%
Londra 16:44
10.288 -0,52%
Francoforte 16:44
24.747 -0,20%

New York: scambi al rialzo per Merck

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società chimico-farmaceutica, che tratta in utile del 3,01% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Merck è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 119,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 112,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 126,7.

