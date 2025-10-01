Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 20:39
24.808 +0,80%
Dow Jones 20:39
46.489 +0,20%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

Oro: 3.870,08 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 3.870,08 dollari alle 19:30
L'Oro vale 3.870,08 dollari l'oncia (+0,3%) alle 19:30.
Condividi
```