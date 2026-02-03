Milano
16:45
46.319
+0,68%
Nasdaq
16:45
25.398
-1,32%
Dow Jones
16:45
49.391
-0,03%
Londra
16:45
10.291
-0,49%
Francoforte
16:45
24.742
-0,23%
Martedì 3 Febbraio 2026, ore 17.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.907,4 dollari alle 15:40
Oro: 4.907,4 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
03 febbraio 2026 - 15.40
L'Oro vale 4.907,4 dollari l'oncia (+5,29%) alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Oro: 5.280,07 dollari alle 11:30
Oro: 4.665,32 dollari alle 15:40
Oro: 4.668,37 dollari alle 11:30
Oro: 5.275,99 dollari alle 15:40
Titoli e Indici
Gold Spot
+5,32%
Altre notizie
Oro: 4.716,94 dollari alle 08:30
Oro: 5.083,98 dollari alle 19:30
Oro: 4.730,08 dollari alle 11:30
Oro: 5.073,59 dollari alle 15:40
Oro: 4.678,48 dollari alle 19:30
Oro: 5.281,14 dollari alle 08:30
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto