Piazza Affari: positiva la giornata per Amplifon

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società leader nelle soluzioni uditive
, in guadagno del 2,74% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Amplifon
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della big degli apparecchi acustici
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,98 Euro con tetto rappresentato dall'area 14,37. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)