Piazza Affari: positiva la giornata per Amplifon

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società leader nelle soluzioni uditive, in guadagno del 2,74% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Amplifon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico della big degli apparecchi acustici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,98 Euro con tetto rappresentato dall'area 14,37. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
