Piazza Affari: andamento negativo per Amplifon

(Teleborsa) - Pressione sulla società leader nelle soluzioni uditive
, che tratta con una perdita del 2,46%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amplifon
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della big degli apparecchi acustici
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 13,44 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 13,21. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 13,11.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)