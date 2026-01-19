Milano 17:35
Piazza Affari: andamento negativo per Amplifon

(Teleborsa) - Pressione sulla società leader nelle soluzioni uditive, che tratta con una perdita del 2,46%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amplifon, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della big degli apparecchi acustici. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 13,44 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 13,21. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 13,11.

