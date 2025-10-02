Milano 1-ott
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'1/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Chiusura in rosso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che termina la seduta segnando un calo dello 0,95%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 64. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 68,25. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 62,59.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
