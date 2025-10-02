Milano 17:35
43.078 0,00%
Nasdaq 20:51
24.889 +0,36%
Dow Jones 20:51
46.567 +0,27%
Londra 17:35
9.428 -0,20%
Francoforte 17:35
24.423 +1,28%

New York: andamento negativo per Illumina

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per Illumina
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica, con un ribasso del 3,07%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Illumina più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 101,8 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 97,57. L'equilibrata forza rialzista di Illumina è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 106,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```