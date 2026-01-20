New York: andamento sostenuto per Illumina

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica
, con una variazione percentuale del 3,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Illumina
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Illumina
rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 149,2 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 139,9. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 133,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)