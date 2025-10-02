Milano 17:35
43.078 0,00%
Nasdaq 20:52
24.891 +0,36%
Dow Jones 20:52
46.558 +0,25%
Londra 17:35
9.428 -0,20%
Francoforte 17:35
24.423 +1,28%

New York: movimento negativo per Coterra Energy

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per Coterra Energy
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, in flessione del 3,23% sui valori precedenti.

L'andamento di Coterra Energy nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Coterra Energy è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23,77 USD, mentre il primo supporto è stimato a 22,87. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```