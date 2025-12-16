Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:01
25.081 +0,05%
Dow Jones 21:01
48.077 -0,70%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

New York: andamento negativo per Xcel Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Xcel Energy
Sottotono la holding di servizi pubblici, che passa di mano con un calo del 3,14%.
Condividi
```