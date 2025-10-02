Milano 11:21
43.218 +0,32%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:21
9.453 +0,06%
Francoforte 11:21
24.460 +1,44%

Piazza Affari: balza in avanti Brunello Cucinelli

Scambia in profit il re del cachemire, che lievita del 3,49%.
