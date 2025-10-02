Milano 11:21
43.218 +0,32%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:21
9.453 +0,06%
Francoforte 11:21
24.460 +1,44%

Piazza Affari: balza in avanti Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del re del cachemire, con una variazione percentuale del 3,49%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brunello Cucinelli, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 93,1 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 94,9. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 96,7.

