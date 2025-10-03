Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 2/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Brillante rialzo per l'indice nipponico, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,67%.
L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 45.939,3 e primo supporto individuato a 44.948,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 46.930,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
