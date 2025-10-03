Milano 9:46
43.330 +0,58%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:46
9.464 +0,39%
24.477 +0,22%

Cambi: euro a 1,1722 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1722 dollari alle 08:30
Euro a 1,1722 sul dollaro alle 08:30.
Condividi
```