Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 17:43
24.906 +0,05%
Dow Jones 17:43
46.883 +0,78%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 345,08 punti.
