Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 19:53
24.726 -0,67%
Dow Jones 19:53
46.799 +0,60%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,61 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,61 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,61 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```