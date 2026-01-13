Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:34
25.800 +0,05%
Dow Jones 18:34
49.293 -0,60%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Natural Gas (Amsterdam) a 31 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31 euro/MWH alle 15:40.
