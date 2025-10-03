Milano 17:35
New York: spinge in avanti Zebra Technologies

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di computer, stampanti e scanner, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,78%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zebra Technologies rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Zebra Technologies segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 301,8 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 314,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 293,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
