New York: spinge in avanti Zebra Technologies

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di computer, stampanti e scanner
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,78%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zebra Technologies
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Zebra Technologies
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 301,8 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 314,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 293,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)