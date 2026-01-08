Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:18
25.489 -0,64%
Dow Jones 18:18
49.299 +0,62%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: balza in avanti GE Healthcare Technologies
Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,17%.
