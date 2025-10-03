Milano 9:50
43.362 +0,66%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:50
9.465 +0,39%
24.478 +0,23%

PALLADIUM del 2/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

La giornata del 2 ottobre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il metallo prezioso, che ha terminato in calo a 1.244,5.

Le implicazioni di medio periodo del palladio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.262,5 con primo supporto visto a 1.235,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.226,5.


