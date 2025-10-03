Milano
17:35
43.258
+0,42%
Nasdaq
17:46
24.916
+0,09%
Dow Jones
17:46
46.913
+0,84%
Londra
17:35
9.491
+0,67%
Francoforte
17:35
24.379
-0,18%
Venerdì 3 Ottobre 2025, ore 18.03
Petrolio a 60,86 dollari alle 15:40
Petrolio a 60,86 dollari alle 15:40
Energia
,
In breve
,
Finanza
03 ottobre 2025 - 15.40
Prezzo del greggio Wti a 60,86 dollari per barile alle 15:40.
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
+1,11%
