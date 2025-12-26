Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 17:49
25.666 +0,04%
Dow Jones 17:49
48.641 -0,18%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Petrolio a 57,9 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 57,9 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 57,9 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```