New York: in forte denaro Uber Technologies

(Teleborsa) - Grande giornata per la piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,50%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Uber Technologies
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,54%, rispetto a +1,57% dell'indice del basket statunitense
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 102,5 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 98,13. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 95,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)