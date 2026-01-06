New York: violenta contrazione per Trane Technologies

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di sistemi di climatizzazione
, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,52%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Trane Technologies
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Trane Technologies
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 346,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 370,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 335,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)