Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 18:27
25.181 -0,27%
Dow Jones 18:27
48.207 +0,30%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

New York: giornata depressa per Tyler Technologies

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico, che presenta una flessione del 3,48%.

La tendenza ad una settimana di Tyler Technologies è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Tyler Technologies suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 432,5 USD con tetto rappresentato dall'area 447,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 426,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
