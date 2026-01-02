New York: giornata depressa per Tyler Technologies

(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico
, che presenta una flessione del 3,48%.
La tendenza ad una settimana di Tyler Technologies
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Tyler Technologies
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 432,5 USD con tetto rappresentato dall'area 447,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 426,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)