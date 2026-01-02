New York: giornata depressa per Tyler Technologies

società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico

Tyler Technologies

S&P-500

Tyler Technologies

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 3,48%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 432,5 USD con tetto rappresentato dall'area 447,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 426,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)