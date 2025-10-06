Milano 6-ott
New York: movimento negativo per Dentsply Sirona

(Teleborsa) - Sottotono il leader mondiale nella produzione di prodotti e attrezzature per la cura dentale e l'igiene orale, che passa di mano con un calo del 3,72%.

Il trend di Dentsply Sirona mostra un andamento in sintonia con quello dell'S&P-500. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Dentsply Sirona ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 13,08 USD. Supporto a 12,46. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 13,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
