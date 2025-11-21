New York: accelera Dentsply Sirona

(Teleborsa) - Brilla il leader mondiale nella produzione di prodotti e attrezzature per la cura dentale e l'igiene orale
, che passa di mano con un aumento del 7,23%.
L'andamento di Dentsply Sirona
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Dentsply Sirona
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,14 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 10,85. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 9,67.
