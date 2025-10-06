Milano 13:01
43.233 -0,06%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:01
9.501 +0,10%
Francoforte 13:00
24.394 +0,06%

Oro: 3.943,39 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 3.943,39 dollari alle 11:30
L'Oro vale 3.943,39 dollari l'oncia (+1,45%) alle 11:30.
Condividi
```