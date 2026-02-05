Milano 9:36
46.611 -0,06%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:36
10.376 -0,26%
24.571 -0,13%

Oro: 4.935,49 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.935,49 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.935,49 dollari l'oncia (-0,58%) alle 08:30.
Condividi
```