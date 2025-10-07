Londra: scambi al rialzo per Imperial Brands

(Teleborsa) - Avanza il produttore di tabacchi
, che guadagna bene, con una variazione del 2,66%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Imperial Brands
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico di Imperial Brands
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 30,24 sterline con area di resistenza individuata a quota 31,29. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 29,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)