Londra: scambi al rialzo per Imperial Brands

produttore di tabacchi

FTSE 100

Imperial Brands

principale indice della Borsa di Londra

Imperial Brands

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 2,66%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 30,24 sterline con area di resistenza individuata a quota 31,29. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 29,64.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)