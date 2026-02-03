Milano 11:40
46.427 +0,92%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:40
10.323 -0,18%
Francoforte 11:40
24.882 +0,34%

Londra: scambi in forte rialzo per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in forte rialzo per Fresnillo
Prepotente rialzo per il leader mondiale dell'argento, che mostra una salita bruciante del 4,36% sui valori precedenti.
Condividi
```