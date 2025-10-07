New York: andamento sostenuto per Boeing

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dell'aereonautica
, che avanza bene dell'1,81%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Boeing
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante aerospaziale statunitense
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Boeing
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 225,1 USD. Supporto a 221,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 229,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)