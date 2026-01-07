Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:40
25.797 +0,61%
Dow Jones 18:40
49.361 -0,21%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

New York: andamento sostenuto per Home Depot

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Home Depot
Apprezzabile rialzo per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, in guadagno del 2,86% sui valori precedenti.
Condividi
```