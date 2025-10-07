Milano 7-ott
0 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 +0,05%
Francoforte 7-ott
24.386 +0,03%

ON Semiconductor scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di componenti elettronici, che esibisce una perdita secca del 4,31% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di ON Semiconductor rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di ON Semiconductor è in rafforzamento con area di resistenza vista a 49,85 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,32. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 52,38.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
