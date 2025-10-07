ON Semiconductor scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di componenti elettronici
, che esibisce una perdita secca del 4,31% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di ON Semiconductor
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di ON Semiconductor
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 49,85 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,32. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 52,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)