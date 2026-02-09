Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:08
25.318 +0,97%
Dow Jones 18:08
50.109 -0,01%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

New York: amplia l'ascesa Broadcom

Ottima performance per la società tech statunitense, che scambia in rialzo del 4,43%.
