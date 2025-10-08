Londra: positiva la giornata per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,03%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marks & Spencer
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Marks & Spencer
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,893 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,812. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,975.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)