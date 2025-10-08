Milano 15:15
43.406 +0,78%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:15
9.564 +0,85%
Francoforte 15:15
24.557 +0,70%

Londra: positiva la giornata per Marks & Spencer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,03%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marks & Spencer rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Marks & Spencer è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,893 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,812. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,975.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
