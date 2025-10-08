Londra: positiva la giornata per Marks & Spencer

rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa

FTSE 100

Marks & Spencer

Marks & Spencer

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,03%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,893 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,812. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,975.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)