Londra: scambi negativi per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa
, che presenta una flessione del 2,21%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Marks & Spencer
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,15%, rispetto a +1,73% del principale indice della Borsa di Londra
).
Le implicazioni di breve periodo di Marks & Spencer
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,511 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 3,41. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,611.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)