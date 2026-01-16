Milano 13:15
45.704 -0,32%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 13:15
10.238 -0,01%
Francoforte 13:15
25.289 -0,25%

Londra: positiva la giornata per Schroders

Migliori e peggiori, In breve
Avanza la società di gestione patrimoniale inglese, che guadagna bene, con una variazione del 2,84%.
