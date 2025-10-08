Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:51
25.070 +0,93%
Dow Jones 20:51
46.607 +0,01%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

New York: giornata depressa per Live Nation Entertainment

(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale nell'organizzazione di spettacoli ed eventi musicali dal vivo, che tratta con una perdita del 2,96%.

Lo scenario su base settimanale di Live Nation Entertainment rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario di Live Nation Entertainment si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 149,9 USD. Prima resistenza a 152,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 149.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
