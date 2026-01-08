Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:19
25.496 -0,62%
Dow Jones 18:19
49.311 +0,64%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: Caesars Entertainment, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
New York: Caesars Entertainment, quotazioni alle stelle
Ottima performance per la società attiva nella gestione di casino e alberghi, che scambia in rialzo del 7,50%.
Condividi
```