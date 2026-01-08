New York: amplia l'ascesa Caesars Entertainment

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società attiva nella gestione di casino e alberghi
, che mostra una salita bruciante del 7,50% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Caesars Entertainment
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,71%, rispetto a +1,16% dell'indice del basket statunitense
).
Analizzando lo scenario di Caesars Entertainment
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 23,83 USD. Prima resistenza a 25,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 22,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)