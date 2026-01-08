Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:17
25.484 -0,66%
Dow Jones 18:17
49.288 +0,60%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: amplia l'ascesa Caesars Entertainment

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società attiva nella gestione di casino e alberghi, che mostra una salita bruciante del 7,50% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Caesars Entertainment mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,71%, rispetto a +1,16% dell'indice del basket statunitense).


Analizzando lo scenario di Caesars Entertainment si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 23,83 USD. Prima resistenza a 25,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 22,94.

